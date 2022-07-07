Ахметов передал в поддержку ВСУ и населения 2,7 млрд грн

Предприятия SCM, ФК "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова поддерживают армию и население / Фото: Коллаж: Сегодня

Предприятия SCM, ФК "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова передали в помощь Украине и украинцам 2,7 млрд грн с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщили в компании SCM.

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"С первого дня полномасштабного российского вторжения бизнесы и инициативы Рината Ахметова оказывают поддержку государству, военным и гражданам, чтобы Украина смогла выстоять и победить, а люди – сохранить жизнь и здоровье. С 24 февраля по 1 июля бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали на помощь 2,7 млрд грн или около 90 млн долларов", – сообщили в компании.

Гуманитарная помощь является одним из приоритетных направлений поддержки. Ее направления и объемы определяются в координации с центральными и местными властями.

"Крайне важным направлением остается поддержка наших защитников – ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и других силовых подразделений. Защитники Украины регулярно получают от бизнесов SCM амуницию, автотранспорт, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры и т.п.), фортификационные сооружения, одежду и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые им вещи и аксессуары", – сообщили в компании.

В июне Ринат Ахметов принял решение вдвое увеличить продовольственную помощь наименее защищенным категориям населения и вынужденным переселенцам.

"Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с пищевыми продуктами", – сообщили в компании.

Также фонд занимается наполнением музея "Голоса мирных" – крупнейшего архива свидетельств украинцев о событиях войны с Россией. Сейчас уже собрано более 25 тысяч историй людей, пострадавших от войны.

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Бизнесы "Метинвест" и ДТЭК при поддержке фонда и международных доноров реализуют проект "Спасаем жизнь". В рамках инициативы в Украину поставляется и лекарства, и изделия медицинского назначения. В частности, в больницы Запорожья и Каменского переданы препараты и расходные материалы на 238 тысяч евро. Также в прифронтовых городах, благодаря проекту, создается стратегический запас продуктов.

В общей сложности гуманитарная помощь бизнесов SCM, Фонда Рината Ахметова и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 3 млн человек. Из них более 1,2 млн было охвачено помощью фонда.

Продолжается и работа по поддержке граждан в населенных пунктах присутствия бизнесов SCM. В центрах поддержки на базе предприятий помощь получают как их работники, так и местные жители, а также вынужденные переселенцы.