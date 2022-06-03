100 дней войны: как Фонд Рината Ахметова помогает украинцам

Фонд Рината Ахметова передает украинцам продуктовые наборы и медикаменты, а также оказывает психологическую помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Сто дней назад началось полномасштабное российское вторжение в Украину. Упорная борьба с врагом продолжается – наш народ каждый день приближает победу. Все это время Фонд Рината Ахметова сосредотачивает усилия и ресурсы на помощи наиболее уязвимым категориям населения и внутренне перемещенным лицам.

За 100 дней войны Фонд передал для жителей Украины более 600 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 187 тысяч продуктовых наборов. В целом гуманитарная помощь от Фонда охватила более 1,1 миллиона человек.

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Важной частью работы Фонда является психологическая поддержка вынужденных переселенцев из регионов боевых действий: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для тех, кто эвакуировался из Мариуполя и Волновахи, а также точки во Львове и Ужгороде. С 24 февраля 2022 года психологическая помощь оказана более 1480 лицам.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собирает самый масштабный в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины, начиная с 2014 года. Архив музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст.

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Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены Фондом, остальные — бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".